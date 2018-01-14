(Görüntülü Haber) Destici: Afrin operasyonunu destekliyoruz

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin kontrolündeki Afrin'e olası bir operasyonu desteklediklerini belirterek, "Fırat Kalkanı Harekatı doğru bir adım, İdlib Operasyonu doğru bir adım. İnşallah önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Afrin operasyonu doğru bir adım. Türkiye bunları yapmak zorunda ve yapıyor. Biz de destekliyoruz" dedi.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sivas il teşkilatınca düzenlenen 'Ülküde Birlik, Ülkede Birlik' programına katıldı. Fidan Yazıcıoğlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Destici'nin yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Doğan Ürgüp, Haşim Yanar, Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Arslan, Sivas İl Başkanı Uğur Bulut ile çok sayıda partili katıldı.



Destici, programda yaptığı konuşmada, "Tam 25 yıl çeyrek asır dile kolay, ama geriye dönüp baktığımızda yine rahmetli şehit liderimizin ifadesiyle 'Biz inandığımız için bu yola çıktık, ben ne yaptıysam inandığımız için yaptım, hata da yapmış oluruz, ama onu da inandığımız için yaptık' dedi. Asla ve kata bilerek bir yanlışın içerisinde olmadık ve bundan sonra da olmayacağız" dedi.



'İSLAM COĞRAFYASINDAN DEF OLUN'



Amerika'nın ve emperyaslit güçlerin ellerini İslam coğrafyasından çekmesini isteyen Destici, "Türk ve İslam coğrafyasındaki pek çok ülkenin kukla yönetimler eliyle batıya peşkeş çekildiğini, emperyalizmin sömürüsüne terk edildiğini görüyoruz. İşte bu kukla liderlere güvenerek Trump çıkıyor diyor ki; 'Biz Pakistan'a şu kadar milyar dolar verdik, karşılığında ne aldık, İran'a şu kadar verdik, karşılığında ne aldık, Suriye'ye, Irak'a bu kadar verdik, ne aldık' diyor. Utanmadan hayasızca bütün dünyanın gözüne bakarak bunu söylüyor. Halbuki İslam dünyasının, Müslümanların, Amerika'nın, Trump'ın ya da bir başkasının dolarına da, eurosuna da, adaletine de, demokrasisine de ihtiyacı yok. Bizim topraklarımız, bizim enerjimiz, bizim inancımız bize yeter. Yeter artık def olun İslam coğrafyasından" diye konuştu.



'AFRİN OPERASYONUNU DESTEKLİYORUZ'



Suriye'nin kuzeyinde yer alan Afrin bölgesine olası bir operasyonu desteklerini belirten Destici şöyle devam etti:



"Bakın Suriye bugün ne halde. Evet, bugün Suriye politikasında doğru adımlar atılıyor. Fırat Kalkanı Harekatı doğru bir adım, İdlib operasyonu doğru bir adım. İnşallah önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Afrin operasyonu doğru bir adım. Türkiye bunları yapmak zorunda ve yapıyor. Biz de destekliyoruz. Ama keşke 5 yıl önce de bu sese kulak verilseydi de bu müdahaleler daha erken yapılsaydı da şu anda Sureiye'nin kuzeyinde PKK, PYD, YPG ve ona şemsiye görevi gören Amerikan sistemi orada bulunmasaydı. Amerika şu an açıktan PKK'ya, YPG'ye ve PYD'ye destek veriyor. Her türlü desteği veriyor. Ama Amerika şunu bilsin ki; ne kadar destek verirse versin, ne kadar eğitirse eğitsin gün yakındır, oraya Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçiğimiz bir şahin gibi girecek. Bunu da yapmak zorundayız. Savaşsa savaştan asla ve kata Türkiye geri duramaz. Çünkü bu bizim beka sorunumuzdur."



'TÜRKİYE YENİ BİR SÜRECE GİRDİ'



Geçen yıl 16 Nisan'da yapılan Anayasa Değişikliği Referandumu ile Türkiye'nin yeni bir sürece girdiğini ifade eden Destici sözlerini şöyle sonlandırdı:



"Bir 15 Temmuz yaşadık. Dolayısıyla da hepimiz artık şunu biliyoruz, artık hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacak ve olmamalı da. Bir 16 Nisan referandumu yaşadık. Yine hiçbir şey 16 Nisan öncesi gibi de olmayacak ve olmamalı. Biz BBP olarak bunun idirakında ve şuurundayız. 16 Nisan referandumu ile Türkiye yeni bir sisteme geçti ve bu sistemin kısmi uygulamaları başladı, ama bu sistemin tam olarak hayata geçilebilmesi noktasında uyum yasalarının ivedilikle çıkarılması gerekiyor. Aslında 6 ay gibi bir süre geçti, bugüne kadar çıkarılması gerekiyordu, ama bugün bu süreç artık fiili olarak başladı. Bu konuda da açık, net ne istediğini söyleyen, ilk söyleyen siyasi parti BBP oldu. Bu işin ateşini de biz yaktık. Şuna inanıyoruz ki, herşey geçmişten daha güzel olacak. Bizim safımız milliyetçilerin, maneviyatçıların ve demokratların safıdır. Bunu açık ve net olarak söylüyorum. Ölçümüz teröre ve şiddete bulaşmayacak, yıkıcı faaliyetlerin içerisinde olmayacak bizim ölçümüz bu."



Destici'nin konuşmasının ardından sanatçılar Hasan Sağındık ve Ahmet Tuzlu konser verdi.