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(Görüntülü Haber) Denizli'de CHP'lilerden OHAL'e karşı oturma eylemi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, CHP'liler, olağanüstü hali (OHAL) protesto etmek için oturma eylemi yaptı. CHP İl Başkanlığı'nca Bayramyeri Meydanı'nda düzenlenen, 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' sloganlı eyleme milletvekilleri...

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, CHP'liler, olağanüstü hali (OHAL) protesto etmek için oturma eylemi yaptı.

CHP İl Başkanlığı'nca Bayramyeri Meydanı'nda düzenlenen, 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' sloganlı eyleme milletvekilleri ve partililer katıldı. CHP Denizli vekilleri Kazım Arslan ve Melike Basmacı ile Parti Meclisi (PM) üyesi Gülizar Biçer Karaca oturma eyleminde yer aldı. Partililer, ellerinde 'OHAL tek adamın sopasıdır', 'OHAL hukuksuzluktur' ve 'OHAL yargısız infazdır' yazılı dövizler taşırken, OHAL'e karşı sloganlar attı. İzmir Marşı'nın da okunduğu eyleme yaklaşık 500 kişi katıldı. CHP Denizli İl Başkanı Ali Rıza Ertemur, 21 aydır sürdürülen OHAL ile Türkiye'de 'baskı rejimi'nin kurumsallaştığını ileri sürdü. Ertemur, "Demokrasiye ve hukuk sistemine yönelik bir saldırı halini alan OHAL rejimi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. KHK'lar eliyle parlamento, yani halkın iradesi gasbedilmiştir. Türkiye'yi 'tek tip'e sokmak için sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara, meslek oda ve birliklerine yönelik operasyonların ardı arkası kesilmemiştir. OHAL ile ülkemizde hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır" diye konuştu. 

Toplumun çoğunluğunun OHAL'i istemediğini savunan Başkan Ertemur, "Bugün iktidar partisi ve yeni ortakları, Türkiye'yi uçuruma adım adım yaklaştıran OHAL'i bir kez daha uzatmanın peşindedir. Postallı darbelerle mücadele etme vaadiyle gelenler, gelinen noktada takım elbiseli darbeciler haline gelmiştir. Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine, derhal son verilmelidir. Sivil toplum örgütlerine, sendikalara, meslek odalarına ve birliklerine yönelik iktidar gücü ile açılan savaş son bulmalıdır. Bizler OHAL değil, demokrasi istiyoruz" dedi. 

Saat 12.00'de başlanan oturma eylemine, saat 13.00'te son verildi. 

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