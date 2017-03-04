(Görüntülü Haber) Deniz Baykal: Yüzde 50 artı 1 ile olursa bu anayasa olmaz üvey anayasası olur (5)

Hakime TORUN / ANKARA, () - CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, referanduma ilişkin, "Milletin yarısı devleti paylaşacak. İcrayı, bütçeyi, yetkiyi oy verdiği kesime gidecek. Yarısı da dışlanmış olacak. Türkiye'yi bölüyorsun. Bölerek anayasa yapılır mı? Milleti ikiye ayırarak anayasa yapılır mı? Başkanlığın Meclis'e kuma getirilmesi demektir. Yüzde 50 artı 1 ile kabul edilen anayasa olur mu? 80 milyonu kucaklamalı. Yüzde 50 artı 1 ile olursa bu anayasa olmaz. Üvey anayasası olur. Yani anayasanın temeli olan Meclis'e başkan ortak olarak, kuma olarak geliyor. Sadece gelmekle de kalmıyor Meclis'in mal varlıkları kumanın üzerine yapılıyor" dedi. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal Ankara'da referandumda neden "hayır" denilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Baykal, "Bütçeyi, yürütmeyi denetleyemeyen bir Meclis. Gülünç. Bu bizim tarihi sürecimize ters. İktidarın kurumsallaşması sürecini kesintiye uğratacak. Tekrar keyfiliğe ve kişiselliğe getirecektir. Millet inşa etme sürecimizi kesintiye uğratacaktır. Milleti bölecektir. Milletin yüzde 50 artı 1 oyu ile icrayı çıkarmaya yönelik. Millet egemendir onun dışındakilerin otoritesine yönelik olarak egemenlik denilmez. Hegemonya denir. Milletin yarısı devleti paylaşacak. İcrayı, bütçeyi, yetkiyi oy verdiği kesime gidecek. Yarısı da dışlanmış olacak. Çünkü Meclis gidişata yön verebilir olmaktan çıkacak. Bütün dünyanın saygı duyduğu orta doğunun ortasında böyle bir devlet ortaya çıkmış. İstikrar, dayanışma içinde, hukuk, demokrasi, insan hakları belli ölçüde işler halde. Sorunlar var. Sorunları aşma umudu da var. Niye tüm bunları kesintiye uğratmak durumunda kaldık" diye konuştu. "BU İKTİDAR HALKIN OYU İLE GELDİ HALKIN OYU İLE GİTMESİ SAĞLANMALI" Baykal, "15 yıllık bir iktidar var. Bu iktidar halkın oyu ile geldi. Halkın oyu ile gitmesi sağlanamadığı sürece Türkiye'de demokrasinin sağlıklı bir şekilde işlediğine inanmak çok güç olacaktır. Bunu sağlamak zorundayız. Bu henüz sağlanamadı. İlk işaret 7 Haziran'da ortaya çıktı. O büyük bir telaşla engellendi yeniden eski statüko inşa edilmek istendi. İktidardan uzaklaşmamak için çaba içerisine girmişse iktidardakiler o ülkede demokrasi çok ciddi bir kriz ile karşı karşıya demektir. Demokraside iktidara gelmek kadar düşmek de doğal. Düşmeyi de kabul edeceksin. Öyle bir noktaya geldik ki referandumda milletimiz çok önemli bir karar alacak. Bu karar Türkiye'nin geleceğini çok derin önemli bir ölçüde etkileyecektir" ifadelerini kullandı. "HAYIR KARARI ÜLKENİN ÖNÜNDE BÜYÜK BİR UFUK AÇACAK" Baykal, "Hayır kararı ülkenin önünde büyük bir ufuk açacak. İtiraf edilen Defakto bir manzara var. Evet çıkarsa çok şey değişecek. Meclis denetleme yapamayacak" dedi. "KATRİLYONLARCA BÜTÇEYİ UYGUN GÖRDÜĞÜ GİBİ TAKIR TAKIR HARCAYACAK" Baykal, "Katrilyonlarca bütçeyi uygun gördüğü gibi takır takır harcayacak. Bütün memur statüsünde kamu çalışanı sözleşmeli personel haline bir kararname ile dönüştürülebilir. Kıdem tazminatları bir kararname ile kalkabilecek" dedi. "YÜZDE 50 ARTI 1 İLE ANAYASA OLMAZ ÜVEY ANAYASA OLUR BU BAŞKANLIĞIN MECLİSE KUMA GETİRİLMESİ DEMEKTİR" Baykal, "Başkanlığın Meclis'e kuma getirilmesi demektir. Yüzde 50 artı 1 ile kabul edilen anayasa olur mu? 80 milyonu kucaklamalı. Yüzde 50 artı 1 ile olursa bu anayasa olmaz. Üvey anayasası olur. Şimdi cumhurbaşkanı geliyor. Meclis'in yetkililerine ortak oluyor. Yani anayasanın temeli olan Meclis'e başkan ortak olarak, kuma olarak geliyor. Sadece gelmekle de kalmıyor Meclis'in mal varlıkları kumanın üzerine yapılıyor. Böyle olunca huzur olur mu? Hayır derseniz dayatmayı bertaraf edeceksiniz" diye konuştu. "BAŞBAKAN'A HAK ETTİĞİ CEVABI VERDİM" Baykal, "'Atatürk Samsun'a çıkarken ona da birileri hayır' dedi. Onun için sakın ha hayır demeyin diyor. Atatürk'e o dönem hayır deme anlayışını herhangi bir biçimde yansıtan kimseyi hayırcılar arasında göremiyorum. Ama Atatürk'e kimlerin hayır dediğini başbakan merak ediyorsa, etrafındakilerinin aile albümlerini karıştırsın. Başbakan'a hak ettiği cevabı verdim. E bu referandum konusunu aydınlattı mı. Aydınlatmadı. Anayasayı konuşalım. Kişiler konuşuyor. Birisi doğru birisi yanlış. Doğru diyorsan gel bize anlat" açıklamasında bulundu. "TÜRKİYE'Yİ BÖLÜYORSUN. BÖLEREK ANAYASA YAPILIR MI? MİLLETİ İKİYE AYIRAN ANAYASA YAPILIR MI?" Baykal, "Konunun özünü tartışmaktan kaçmak, şöyle böyle deyip korkutmak siyasi magandalıktır. Mantığını anlatır gerekçesini söyler. Hak veriri veya vermeyiz. Ciddi bir zafiyet var. Projeye güvenemem var temelinde. Türkiye'yi bölüyorsun. Bölerek anayasa yapılır mı? Milleti ikiye ayıran anayasa yapılır mı? İşletmeye çalışırsan milleti yararsın. Partizanlık, sencilik, bencilik ön palana çıkar. O zaman ne hukuk ne de devlet kalır. Parti egemen olursa hegemonya olur. Devlet partileştiriliyor. Milleti çektiğin zaman parti egemenliği olur" ifadelerini kullandı.