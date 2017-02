(Görüntülü Haber) DBP Eş Başkanı Yüksek: Sistem değişikliğinden yanayız

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek Referandumla ilgili Van'da yaptığı değerlendirmede, sisteme karşı olmadıklarını belirterek, "İçerikle ilgili kaygılarımız var, ama kategorik olarak sistemin değişikliğinden yanayız. Daha katılımcı, demokratik bir sistem olmalı" dedi. HDP ve DBP tarafından yürütülen referandum çalışmaları ve halk buluşması programı kapsamında Van'a gelen DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, program öncesi gazetecilerle bir araya geldi. 16 Nisan'da yapılacak referandum sürecini değerlendiren Yüksek, referandumun varlık ve yokluk meselesi olmadığını söyledi. Referandum öncesi gerilim yaratıldığını belirten Yüksek, şöyle konuştu: "Referandum halkımızın gündeminde. Temel eleştirimiz şu, bu ülkenin en acil sorunu nedir? En can yakıcı, en can alıcı problem Cumhurbaşkanı ve hükümetin yetkileri midir? Bunu herkes bir sorgulasın. Bu kadar gerilim yaratarak varlık yokluk meselesine çevirdiler, değişiklik olmasa memleket batacak gibi bir hava yaratılıyor. Dönüp bakalım 17-18 maddeye. Bunlardan biri olmasa memleket batacak mı? Şu anda gidip sorsanız yüzde 95'i 13'üncü maddenin ne içerdiğini bilmez. Neden, içerik toplumla alakalı değil. Biz meseleye buradan bakıyoruz. İçerikle ilgili kaygılarımız var. Ama kategorik olarak sistemin değişikliğinden yanayız. Daha katılımcı, demokratik bir sistem olmalı. Biz yerel demokrasiyi esas alan, gücün tek elde toplanmasının zarar vereceğini düşünüyoruz. Bu konuda eleştirilerimiz var. Kategorik olarak sistem değişikliğine karşı değiliz, ama neler değişmeli onu soruyoruz. Bu ülkenin en acil sorunu olan Kürt sorununun, bu ülkede toplumda gerilimlere, iç huzursuzluğa yol açan problemleri çözmemiz lazım. Ev yanıyor ve biz evi kim yönetecek onu tartışıyoruz. En acil sorun Kürt sorunudur, ekonomik sorunlardır. Bunları çözecek bir anayasa istiyoruz. Toplumsal barış ve çözümü sağlayalım ve oturup sistemi tartışalım." "CHP STATÜKO SÜRSÜN DİYE 'HAYIR' DİYOR" Referandumda 'Hayır' dedikleri için kendilerini CHP ile yan yana koyanlara da tepki gösteren Yüksek, "HDP nin CHP ile yan yana işi yoktur, DBP'nin de yoktur. Bunlar objektif durumlar, bilinçli kararlar değil. BBP de hayır diyor, şimdi biz onunla yan yana mı düşüyoruz. Evet diyenler var, hayır diyenler var. Herkesin bir gerekçesi var. Bizim hayır gerekçemizle CHP'nin aynı değil. Anlayış ve zihniyet olarak CHP'nin yarattığı sistemin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. CHP statüko devam etsin diyor, biz statüko değişmeli diyoruz. Ama AKP'nin getirdiği sistemi de yararlı görmüyoruz. Herkes kolaycı politika yürütüyor. Her birini, birilerini yan yana koyuyor. Bu konuda bizim halkımız bunu net bilmelidir. Herkes kendi görüşleri doğrultusunda tutum alıyor" dedi.