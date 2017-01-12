(Görüntülü Haber) DBP Eş Başkanı Yüksek: Anayasa değişikliği referanduma gelirse, sistem üzerine kampanya yürüteceğiz

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () - DEMOKRATİK Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, 1 Kasım seçimlerinden bu yana 4 bin resmi parti üyesi ve 75 Belediye eş Başkanlarının tutuklandığını, 56 belediyeye kayyum atandığını belirtti. Anayasa değişikliğinin referanduma sunulması halinde kişiler üzerine değil, sistem üzerine bir kampanya yürüteceklerini söyleyen Yüksek, referandumdan evet çıkmayacağını da iddia etti. DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, Eş Genel Başkanvekili Gülcihan Şimşek, MYK üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. 1 Kasım seçimlerinden bu yana 4 bin resmi üyeleri ile 75 Belediye eş Başkanlarının tutuklandığını, 56 belediyeye ise kayyum atandığını söyleyen DBP Eş Genel Başkanı Yüksek, tamamı siyasi faaliyetlerinden dolayı tutuklu bulunan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi. Yüksek, "Türkiye'de hapishaneler, cezaevleri ve yargı siyasetin bir aracı haline getirilmiştir" dedi. DBP Eş Genel Başkanı Yüksek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "DEMOKRATİK SİYASETTE ISRAR EDECEĞİZ" "Mağduriyet yaşanmasına rağmen, temsil ettiğimiz halk kitlelerinin baskı altına alınmış olmasına rağmen, biz bu ortamda demokratik siyasette ısrar edeceğiz. Sorunların çözüm yolu siyasettir. Bunun dışında yol ve yöntemler Türkiye toplumuna fayda getirmez. Acının ne olduğunu görüyoruz." Kamuran Yüksek, Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden Anayasa ile ilgili ise, "Binlerce siyasetçi tutuklu olduğu bu OHAL zemininde anayasayı tartışmak bile mümkün değildir. Demokratik bir anayasa oluşturulmasını biz de istiyoruz. Türkiye'de bugüne dek anayasalar OHAL dönemlerinde düzenlenmiştir. Bugün gelinen noktada, olağanüstü koşullarda anayasa çıkarılıyor. Siyaset tartışamıyor, HDP ve DBP ile muhalefetin tartışamadığı bir anayasadır. Meclis'te tartıştığı söylenemez. Bundan önceki anayasalardan bir farkı da olmaz. Bu kabul etmediğimiz noktadır. Anayasa yapımı karşıtı değiliz, başkanlık sistemine karşıyız noktasında değiliz" diye konuştu. "ÇİFT BAŞLILIK İSE O ZAMAN VALİLİK YADA BELEDİYELERİ DE KALDIRALIM" DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, Anayasa değişikliğinde Türkiye'deki idari sistemin tamamının değil, sadece tepesinin bulunduğunu belirterek, "Peki devamı, valiler ne olacak? En son Başbakan, 'Çift başlığı ortadan kaldıralım' diyor. Neden hem vali hem belediye başkanı var. O zaman onu da ortadan kaldıralım. İş yapacak belediye kaymakamdan izin almak zorunda. Böyle bir yönetim olmaz. Hadi idari sistemi değiştirelim. Sadece belediyeler yönetsin kentleri ya da valiler yönetsin ancak seçimle gelsin" dedi. Anayasa değişikliğinin meclisten geçip referanduma sunulması halinde ise DBP Eş Genel Başkanı Yüksek, şöyle konuştu: "Türkiye'nin sorunları çözülmek isteniyorsa, konuşularak yapılır. Ancak, mesela AKP kendini nasıl iktidarda tutacak. Yarın kişi değiştiğinde yeniden anayasa mı çıkarılır. Partilerin geleceğine göre anayasa yapılmaz, ülke ve toplumun geleceğine göre anayasa çıkarılır. Yanlış bir süreç işliyor. Meclis'ten geçse bile referandumda 'Evet' çıkmaz. Gerilim ortamında bu kadar kendine ve parti çıkarlarına göre çıkarılmak istenen anayasa çerçevesi toplum tarafından onay görmeyecektir. Gözlemlerimiz budur. Toplum referandum ile AKP'ye 'dur' diyecek. Aylardır ülke yüzde 51'i görmediği için gündeme getirmedi. MHP ile vardığı uzlaşma ile Meclis Genel Kurulu'na getirdi. Ancak geçemeyecek. Biz referanduma gelmesi durumunda kişiler üzerine değil, sistem üzerine sistemin sorunları üzerine bir kampanya yürüteceğiz." Kamuran Yüksek, son olarak tutuklanan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün sağlık sorunları nedeniyle bir an önce serbest bırakılmasını istedi.