(Görüntülü Haber) Davutoğlu: Milletvekili adayı değilim, Erdoğan hepimizin adayı(2)

Nursima KESKİN/ANKARA, () - ESKİ Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan, hepimizin adayıdır. Milletvekili adayı değilim ve olmayacağım. Hiçbir makam talebim yoktur, olmayacaktır" dedi. AK Parti Konya Milletvekili Davutoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, hakkındaki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetiyle sohbet etmeleri üzerine spekülasyon üretildiğini belirten Davutoğlu, "Benim için insani ahlak önemlidir, devlet ahlakı önemlidir. Cumhurbaşkanı'nın benimle görüşme talebi olduğunda bunu yerine getiririm. Bu konuda yapılacak spekülasyonlara izin vermem, kimsenin bunu sorgulamaya hakkı yoktur. AK Parti aidiyetim sürerken, AK Parti dışında herhangi bir siyasal hareket, organizasyon içinde bulunmam, bulunmadım. Bunu siyasi ahlakla bağdaştırmam. Eğer böyle bir şey yapacaksam AK Parti kimliğimi bırakırım" diye konuştu. 'GELECEK TEKLİF, GELMİŞ OLDUĞUM MAKAMDAN DAHA ÜSTÜN OLAMAZ' Hiçbir makam talebinin olmadığını ve olmayacağını vurgulayan AK Parti'li Davutoğlu, şunları söyledi: "AK Parti'nin almış olduğu karar, benim de kararım olur. Recep Tayyip Erdoğan, hepimizin adayıdır. Kendi siyasi geleceğim konusunda, başbakanlığı 1 hafta içinde bırakmış olan kişinin gelecek hesabı olmaz. Şu ya da bu mevki ile benim karar alacağımı söyleyenler, yanılmışlardır. Gelecek bir teklif, benim gelmiş olduğum makamdan daha üstün olamaz. Milletvekili adayı değilim ve olmayacağım. Milletvekilinin önemsiz olduğundan değil, bakan olmak gibi beklentim olmadığını beni tanıyanlar bilir. Hiçbir mevki, makam talebim yoktur olmayacaktır. Siyasi faaliyete devam edecek miyim? Edeceğim. Türkiye, dünya kritik eşikten geçiyor. Tarih nehrine kenardan bakmayı uygun görmem. Tarihin arkasından koşulmaz, önüne geçilir. Her faaliyete hiçbir fedakarlıktan kaçınmaksızın, gece- gündüz katkıda bulunacağım. Hiçbir tehditten dolaylı ya da doğrudan, kulak asmaksızın yetkililerle paylaşacağım; gerekli gördüğümde kamuoyuyla da paylaşacağım."