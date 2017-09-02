(Görüntülü Haber) Davutoğlu: Arakan için herkesin ayağa kalkması lazım (3)

O ÖĞRETMEN SERBEST BIRAKILDI Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kadın yakın koruma polisiyle tartışmasının ardından gözaltına alınan Din Kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Yakup Büyükkaragöz, kadın polisin şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest bırakıldı. Yaşanan olayı duyan Davutoğlu da Büyükkaragöz'ü evine davet etti. Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte Meram'daki konutundan öğretmen Büyükkaragöz ve ailesini konuk etti.
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O ÖĞRETMEN SERBEST BIRAKILDI Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kadın yakın koruma polisiyle tartışmasının ardından gözaltına alınan Din Kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Yakup Büyükkaragöz, kadın polisin şikayetinden vazgeçmesi...
02 Eylül 2017 Cumartesi 10:31
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