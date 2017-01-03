ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemekte bir araya geldi.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemekte bir araya geldi.
03 Ocak 2017 Salı 15:05
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