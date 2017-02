(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi terörize etmek isteyen anlayışlar bellidir (2)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Anayasa Değişikliğine yönelik konuşmasında," Hangi istikamette yürüdüğümüz bellidir. Ülkemizi terörize etmek isteyen anlayışlar bellidir. Cumhurbaşkanı olarak ülkemi terörize etmek isteyen anlayışlarla yol yürüyenlerle beraber hareket edenlerle hiç bir zaman bizim fikri birlikteliğimizin olması mümkün değil" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Etiyopya ile 439 milyon dolar olan ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Erdoğan'ın konuşmasında şu ifadeler yer aldı:" Etiyopya bizler için anlamı ve önemi büyük köklü gönül bağımız olan bir Afrika ülkesidir. Afrika'da ki en önemli stratejik ortaklarımızdan biridir. Bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz bunları değerlendirme fırsatını bulduk. Stratejik coğrafi konumu Afrika kıtasını ilgilendiren meselelerde üstlendiği sorumluluklarla gerçekten çok önemli roller oynuyor. Kıtada dünyanın adeta merkez hareket noktasıdır. Etiyopya'nın kıta ile işbirliğimizin geliştirilmesinde Türkiye'ye yol arkadaşlığı yapmasını arzu ediyoruz. Bugünkü görüşmelerde birçok farklı alanda benzer görüşler taşıdığımıza şahit olduk. İşbirliğimiz geliştirmek konusunda her iki tarafta da güçlü bir irade olduğunu gördüm. Şu noktayı da ifade etmek istiyorum, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bizlere desteğini ve dayanışmasını ilk açıklayan ülkelerden biridir. Etiyopya FETÖ'nün cani yüzünü insanlık için teşkil ettiği büyük tehdidi, gören dostlarımızdandır. Bu konuda el birliği içerisinde gereken adımları atıyoruz. Ülkemizin Afrika'daki 6 milyar dolarlık yatırımlarının 2. 5 milyar dolardan fazlası Etiyopya'da bulunuyor. İkili ticaret hacmimiz 439 milyon dolar. Bugün hedef belirledik, ilk etapta bunu 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda tercihli ticaret anlaşması müzakerelerini çok kısa zamanda başlatacağız. Yap, işlet , devret. Kamu özel ortaklığı gibi modeller vasıtasıyla kazan temelli ortaklıklara imza atabileceğimize inanıyorum. Hidroelektrik santraller konusunda ciddi bir deneyimimiz var. Etiyopya su kaynakları konusunda ciddi bir potansiyele sahip hidroelektrikler noktasında Etiyopya ciddi bir enerji kaynağına sahip olma fırsatını Türk girişimcilerle paylaşabilir." "GÜLEN'LE BAĞLANTILI OKULLARIN DEVRİ İLE İLGİLİ KARAR ALINMIŞ DURUMDADIR" Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu konuşmasında, Etiyopya'da bulunan Fetullah Gülen'le bağlantılı tüm okulların Maarif Vakfı'na devredileceğini bildirdi. Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu'nun konuşması şöyle:" Türk halkına ve Hükümetine cesaretleri ve demokrasilerini anayasal olmayan bir şekilde 15 Temmuz'da yönetimi devralma konusunda gerçekleştirilen girişime karşı demokrasinin savunma konusundaki gösterdikleri kararlılıktan dolayı tebrik ediyorum. Bu bağlamda Etiyopya her zaman desteğini ifade etmiştir. Fetullah Gülen'le bağlantılı olan tüm okulların Maarif Vakfı'na devri ile ilgili karar alınmış durumdadır. Görüşmemiz sırasında mevcut bölgesel ve küresel işbirliğimizi nasıl geliştirebileceğimiz konusunu ele aldık. "ÜLKEMİ TERÖRİZE ETMEK İSTEYEN ANLAYIŞLARLA FİKRİ BİRLİKTELİĞİMİZİN OLMASI MÜMKÜN DEĞİL" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin, "Anayasa değişikliği konusunda onay süreciniz devam ediyor, bu süreyi sonuna kadar kullanmayı düşünüyor musunuz ? Arada geçen süre dolayısıyla çeşitli spekülasyonlar ortaya çıktı. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz ? " Sorusunu şu şekilde yanıtladı:" Bunlar sadece birer uydurma. Anayasa Komisyonu'nda parlamentoda uzun uzadıya yapılmış olan değerlendirmeler var. Cumhurbaşkanı olmam hasebiyle değerlendirmeler yapmam gerekiyor. Meclis'in koşulları itibariyle de nasıl ne zaman bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Sadece okuyup onay vermek değil, veya reddetmek değil bunun her yönünü değerlendirmek durumundayız. Hangi istikamette yürüdüğümüz bellidir. Bu süreç ülkemiz için önem arz ediyor. Ülkemizi terörize etmek isteyen anlayışlar bellidir. Terörize etmek isteyen anlayışların milletim tarafından kabul edilemeyeceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak ülkemi terörize etmek isteyen anlayışlarla yol yürüyenlerle beraber hareket edenlerle hiç bir zaman bizim fikri birlikteliğimizin olması mümkün değil. Sayın Bahçeli'ye yapmış olduğu konuşmadan dolayı teşekkür ediyorum. Bu hafta içerisinde kararımızı veririz."