(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış ve temel atma törenine katıldı (3)
17 Şubat 2017 Cuma 16:31
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