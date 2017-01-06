(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör estirenler, bedelini ödeyecek (4)

ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş’ta çevik kuvvet polislerine yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan Şanlıurfalı polis memuru Enes Çiçek’in Şıh Maksut Mahallesi’ndeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı otobüsü mahallenin dar sokaklarından geçemeyince, makam otomobiliyle ailenin evine gitti. Polis ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle sokaklara bariyer çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Derviş Hoca Camisi'nin imamı olan babası Bekir ve annesi Hatice Çiçek ile diğer yakınları tarafından karşılanan Erdoğan, aileye taziyelerini iletti. Evde yaklaşık 40 dakika kalan Erdoğan'ı caminin çevresinde toplanan vatandaşlar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganıyla uğurladı. 'KANAAT ÖNDERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında kentteki kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir otelde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşlik vurgusu yaparak şunları söyledi: "Bizleri aynı sofra etrafında bir araya getiren, hasbihal etmemize vesile olanlara teşekkür ediyorum. Bir buçuk yıl sonra burada olmaktan mutluyum. Bugün muhteşem bir toplulukla birlikte olduk. 600 milyon liralık, 58 eserin açılışını gerçekleştirdik. Bu bize ayrı bir mutluluk verdi. Birçok alanda Şanlıurfalıların hizmetine sunduğumuz eserler hayırlı olsun. Daha önce 200 yataklı hastane varken, bugün 800 yataklı hastanenin açılışını yaptık. 14 yıllık süre içerisinde sağlığa önem verdik. 800 yataklı hastane resmen hizmet veriyor. Şanlıurfa'ya sınıf atlatacak bir eser. Bununla da yetinmedik. Başbakan olmadan önce, belediye başkanı olduğumda dünyada gördüğüm sağlıktaki güzellikleri neden biz yapmayalım dedik ve şehir hastanesinin adımlarını attık. Şanlıurfa için bin 700 yataklı hastanenin ihalesini yaptık. En geç 3 yıl içerinde biteceğini düşünüyorum. Şanlıurfa'nın, hatta bölgenin hizmetine gerecek. Hangi zihniyet insan öncelikli çalışıyor, onu gösteriyor. Yola çıktığımızda her şey Türkiye için dedik. Türk, Kürt, Arap, Laz için demedik, Türkiye için dedik ve yola böyle çıktık. Yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Şimdi inşallah bu ay sonunda ilk şehir hastanemizin Mersin'de açılışını yapacağız. Sonrasında ise 30 büyük şehrimizde bitenleri açacağız. Milletimiz duasını eksik etmedikçe yapacağız. Tarih boyunca milli iradenin yanında saf tutan Şanlıurfa için ne yapsak azdır. Son zamanlardaki sağlam duruşu için ne yapsak azdır. Teröre prim vermediniz, dik durdunuz. 15 Temmuzda Şanlıurfalı 4 kardeşimiz şehit oldu, 2 tanesi de gazi oldu. İstanbul'daki saldırıda 3 Şanlıurfalı kardeşimiz şehit oldu. Onlar ölmedi. Peygamberimize (S.A.V.) en yakın makamda, şehitlik makamındalar. Bayrağımız, toprağımız, ezanımız için torağa düşen şehitlerimizi rahmet diliyorum. Bu bölgede aynı istikamete bakan bir kardeşler topluluğu var. Bir binanın tuğlaları gibi kenetlenen bu topluluğu yıkabilecek başka bir topluluk yoktur. Bu millet aslında aşık ve maşuk topluluğudur ama son zamanlarda birileri bunu kurcalamaya çalışıyor, sevdamızı çekemeyenler oluyor. Ama Ferhat ile Şirin ayrılmaz." 'KAÇACAK DELİK ARIYORLAR' Terörün er ya da geç bitirileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne demiştik? 'İnlerine gireceğiz' Şu anda inlerine girdik, giriyoruz, kaçacak delik arıyorlar. Bu tür ciddi manada büyükşehirlerde, şurada, burada terör eylemleri vesaire yapıyorlar. Arkadaşlar, tabii ki her başarının bir bedeli vardır, ama er veya geç bu işi Allah'ın izniyle bitireceğiz. Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız; Biz bu ülkeyi masa başında yapılan pazarlıklarla değil cenk meydanlarında toprağa düşen şehitlerin mübarek kanlarıyla ve büyüklerimizin dualarıyla kurduk" diye konuştu. 'BİR KISMINI VATANDAŞLIĞIMIZA ALACAĞIZ' Suriyelilerin bir kısmına vatandaşlık verileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu gelen Suriyeli, Iraklı, kamplarda, kampların dışında... Bunlar içerisinde şu anda İçişleri Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor ve bu çalışmayla bunların bir kısmını bütün incelemeler yapıldıktan sonra vatandaşlığımıza da alacağız. Çünkü bunların içerisinde çok iyi yetişmiş insanlar var, mühendisler var, avukatlar var, doktorlar var, vesaire vesaire. Bunlardan istifade edelim. Sağda solda kaçak olarak çalışmaktansa, vatandaşımız olarak, bu milletin bir evladı olarak çalışsınlar" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından bir süre kanaat önderlerini görüşlerini ve taleplerini dinledi.