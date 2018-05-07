Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaret için Türkiye’de bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç’i resmî törenle karşıladı. Türk ve Sırbistan bayrakları önünde el sıkışarak basın mensuplarına poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, daha sonra baş başa görüşmelerini ve Yüksek Düzeyli İş Birliği oturumunu gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile baş başa görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaret için Türkiye’de bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme...
07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:41
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