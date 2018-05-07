Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.
07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:11
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