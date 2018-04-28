Haber:İstanbul CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü bilim insanı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ı kabul etti.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancar'ı kabul etti
Haber:İstanbul CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü bilim insanı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ı kabul etti.
28 Nisan 2018 Cumartesi 16:38
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