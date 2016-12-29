ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Taçi'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Taçi'yi resmi törenle karşıladı
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Taçi'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.
29 Aralık 2016 Perşembe 17:36
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