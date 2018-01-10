(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Kaymakamlar Toplantısı'nda koruştu 4
10 Ocak 2018 Çarşamba 15:12
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