(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaymakamlar Toplantısı'nda konuştu (2)
10 Ocak 2017 Salı 13:12
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