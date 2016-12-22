ANKARA()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed Abdurrahman Al-Thani’yi kabul etti.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
ANKARA()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed Abdurrahman Al-Thani’yi kabul etti.
22 Aralık 2016 Perşembe 22:04
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