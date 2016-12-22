(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstismar siyaseti yerine, eser siyasetini tercih ettik

Aliye ULUSOY/ANKARA()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında,"151 eseri teker teker saymak mümkün değil. Biz Türkiye'ye toplu açılış geleneğini getirmek suretiyle siyasi bir kadro oluşturan yapılanma olduk. Ziya Paşa ne diyor; Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İstismar siyaseti yerine, eser siyasetini tercih ettik " ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 151 tesisin toplu açılışının gerçekleştirildiği törende konuştu. Cumhurbaşkanı'nın 151 tesisin açılmasına ilişkin konuşmasında şu ifadeler yer aldı: "Açılışını yaptığımız 4 milyar lira yatırım bedeli olan 151 tesisin ülkemize milletimize şehirlerimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Dün El Bab'ta şehit olan 16'tı askerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu mücadelemiz sıradan bir mücadele değil. 16 şehidimiz oldu 200'e yakın DEAŞ'lı orada öldürüldü. Ülkemizi sürekli tehdit altında tutanlara karşı artık duramazdık. Bunun gereğini de yapıyoruz. Tüm bunlar yapılırken bir taraftan diplomasi de yürüyor. Rusya, Amerika, İran'la Irak'la bütün buralarla Körfez ülkeleriyle, Katar, Suud hepsiyle görüşmelerimizi yapıyoruz. Bütün bunlardan sonra da bu harekat başladı. Bugün Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönümü Sarıkamış Harekatı'nda verdiğimiz şehitleri de rahmetle minnetle yad ediyorum. 1 ilimizin 29 ilçemizin 186 yerleşim yerinin ve 376 bin dekar arazinin sel ve taşkından korunmasını sağlıyoruz. Ağalandırma, ormancılık ve milli park projeleriyle daha yeşil bir Türkiye hedefine doğru adım adım ilerliyoruz. Barajları, göletleri, sulama tesisleri, içme suyu tesisleri ağaçlandırma çalışmaları başta olmak üzere geniş bir alana yayılan bu 151 eseri teker teker saymak mümkün değil. Biz Türkiye'yi toplu açılış geleneğini getirmek suretiyle siyasi bir kadro oluşturan yapılanma olduk. Ziya Paşa ne diyor; eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İstismar siyaseti yerine, eser siyasetini tercih ettik." "GEÇMİŞTEKİ MÜCADELELERİN AKSİNE ASİMETRİK BİR SALDIRIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ" Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Türk milletinin Lozan'daki kayıplarının üzüntüsüyle yaşayan bir millet olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı şu kritik dönemde eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer Sevr şartlarıdır. Halbuki biz hala Lozan'daki kayıplarımızın üzüntüsüyle yaşayan bir milletiz. Türkiye İstiklal Harbi'nden sonraki en büyük mücadelesini veriyor. Geçmişteki mücadelelerin aksine bugün asimetrik bir saldırıyla karşı karşıyayız. Terör örgütleri bu kavganın sadece piyonlarıdır. Bizim asıl mücadelemiz arkasındaki güçlerdir. Bu güçler hassas noktamız olarak neremizi görüyorlarsa oraya yükleniyorlar. Biliyorlar ki eğer Türk milleti bir ve beraber olursa bu çelik yumruk kendi tepelerine inecektir. Etnik bölücülük zehrini Kürt kardeşlerimize zerk etmeye çalıştılar. Hamdolsun başaramadılar. Siyasi görüş farklılıkları üzerinden milletimizi bölmeye çalıştılar, bundan da netice elde edemediler. " "BU CAN ACISI BİZİM GÜCÜMÜZÜ TÜKETMİYOR, TERSİNE MÜCADELE AZMİMİZİ BİLİYOR " Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimizin bedenlerini toprağa veriyor olabiliriz. Hatıralarını yaşatmakta , emanetlerine sahip çıkmakta, mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız" dedi. Erdoğan, "Son dönemde PKK terör örgütünün, DEAŞ terör örgütünün Rus Büyükelçisine yapılan suikastta olduğu gibi, FETÖ terör örgütünün alçakça eylemleri kaçırılan fırsatların telafisi gayretidir. Şehit verdiğimiz askerimizle , polisimizle , vatandaşımızla canımızı yakmayı hedefliyorlar. Bu can acısı bizim gücümüzü tüketmiyor. Tam tersine mücadele azmimizi daha da biliyor. Şehitlerimizin bedenlerini toprağa veriyor olabiliriz. Hatıralarını yaşatmakta , emanetlerine sahip çıkmakta, mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Yaşadığımız hadiseleri değerlendirirken kendi eksiklerimizi, hatalarımızı, zaaflarımızı tamamen elbette bir kenara bırakmıyoruz. Şartları uygun olduğunda birliğimizi ve beraberliğimizi zedeleyen sorunlarımızın çözümü için gereken reformları yaptık, yapıyoruz, yapacağız" diye konuştu.