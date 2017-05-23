(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan; Hayvanların yarıştırıldığı Avrupa'daki arenaları, spor salonlarında isim olarak kullanmak şık değil (3)
23 Mayıs 2017 Salı 18:28
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Op. Dr. Defne Erkara, "Erkeklerde göğüs...
- 2TEİS: Bilinçsiz ilaç kullanımı ölümcül...
- 3(Görüntülü Haber) 'Beyin anevrizması'...
- 4"Yaz saati uygulaması okul başarısını...
- 5"Yaz saati uygulaması okul başarısını...
- 6(Görüntülü Haber) Mezarlığa bırakılan...
- 7Mezarlığa bırakılan 2 beyin ameliyatı...
- 8Diyetisyen Merve Yüksek: Ramazan ayında...
- 9"Kemoterapi terle atıldığı için...
- 10(Görüntülü Haber) Milli üretim ve AR-GE...
- 1Uğur Okulları kişiye özel online eğitim...
- 2Oğuzkaan Koleji 25. Kuruluş Yılını...
- 3Sözleşmeli öğretmen alımı mülakat...
- 451 yaşında okuma yazma öğrendi
- 551 yaşında okuma yazma öğrendi
- 6Türk ve Irak üniversiteleri Van'da...
- 7(Görüntülü Haber) Doğu ve Güneydoğu'da...
- 8Doğu ve Güneydoğu'da 8 bin 267 kız...
- 9Adalet Alanı öğrencilerine duruşma salonunda...
- 10Orhan Özbey: “İnsan israfını engellemeliyiz”...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
23.7B Takipçi
SON DAKİKA
- 1DHA İSTANBUL - WONDER WOMAN, 2 HAZİRAN'DA...
- 2Beşiktaş'da açlık grevi destek...
- 3DHA İSTANBUL - BEŞİKTAŞ'TAKİ PROTESTO...
- 4Sakarya'da DEAŞ üyesi 8 kişi tutuklandı
- 5Halime nine, yamaç paraşütüyle tekrar...
- 6Mardin'de yağmur, su baskınlarına...
- 7PKK'lı teröristler kepçe operatörünü...
- 8Kilis'te şüpheli çanta paniği
- 9İki otomobil çarpıştığı kaza kamerada
- 10HDP'li Zeydan: 'PKK sizi tükürüğünde...
- 11(Görüntülü Haber) Tamir ettiği asansörün...
- 12DHA YURT BÜLTENİ-16
- 13(Görüntülü Haber) Fırtına ağacı...
- 14(Görüntülü Haber) Marmaris Denizkurdu...
- 15(Görüntülü Haber) Açlık grevi destekleyen...
- 16Manchester saldırganının kimliği açıklandı
- 17Manchester saldırganının kimliği açıklandı
- 18Bursa’da PKK/KCK operasyonunda gözaltına...
- 19Wonder Woman, 2 Haziran'da sinemalarda
- 20Beşiktaş Atınç Nukan'ı yeniden...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:21
|05:31
|13:11
|17:09
|20:33
|22:25
Anket Tüm Anketler
Son Yorumlar
Arşiv