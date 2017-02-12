(Görüntülü Haber)Cumhurbaşkanı erdoğan : halkımıza iyice anlatmamız lazım 3

Haber: İbrahim YILDIZ - Arzu KAYA, İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan referandum anketleriyle ilgili bir soruyu yanıtlarken "Tabi ki anketler de geliyor ama asıl anketlerin bize akışı arzayiye çıkışla beraber daha da yoğunlaşacaktır. Şu anda ben halkımızın henüz Cumhurbaşkanlığı sistemini tam olarak anlama konumuna geldiğine ihtimal vermiyorum. Çünkü bunu halkımıza iyice anlatmamız lazım." diye konuştu. "BUNDAN SONRASI AN MESELESİ" Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez ülkeleri ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı ardından soruları yanıtladı. Erdoğan, Fırat Kalkanı Operosyonlarıyla ilgili bir soruyu "Şu anda El-Bab gerek bizim tarafımızdan gerekse Özgür Suriye ordusu tarafınfdan kuşatılmış vaziyette. Ve güçlerimiz Özgür Suriye Ordusu ile birlikte de merkeze inmiş vaziyette. En önemli nokta olan biliyorsunuz hastane kısmı. Zaten birkaç gün önce tamamen alınmıştı.. Ki orası hakim bir noktaydı. Bu hakim noktayı bizler ele geçirdikten sonra süreç çok daha hızla lehte gelişmeye başladı. Şu anda da merkeze girilmiş vaziyette. Ve merkeze de girilmesi hasebiyle artık DEAŞ güçleri tamamiyle El-Babı terk etme süreci içerisine girdi. Öyle zannediyorum ki bundan sonrası an meselesidir ve planlanan uygulama da şuanda yürütülmektedir" diye yanıtladı "HALKIMIZIN HENÜZ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİ TAM OLARAK ANLAMA KONUMUNA GELDİĞİNE İHTİMAL VERMİYORUM " Cumhurbaşkanı Erdoğan referandum anketleriyle ile ilgili soruyu da şöyle yanıtladı. "Şu anda tabi sağlıklı bir anket döneminde değiliz. Tabi ki anketler de geliyor ama asıl anketlerin bize akışı arzayiye çıkışla beraber daha da yoğunlaşacaktır. Şu anda ben halkımızın henüz Cumhurbaşkanlığı sistemini tam olarak anlama konumuna geldiğine ihtimal vermiyorum çünkü bunu halkımıza iyice anlatmamız lazım. Yazılı bir çok broşürler falan halkımıza ulaştırılmaya çalışılıyor. Ben bu konuda halkımızın hassasiyetine inanıyorum. Sıkıntıları halkımız da gayet iyi biliyor. Çünkü bir tarafta bu ülkeyi bölmeye parçalamaya çalışan bir terör örgütü var. Bölücü terör örgü ne diyor? Hayır diyor. Dolayısı ile şu anda Kandil'de olanlarla beraber hareket edenler ne diyor? Hepsi birden hayır diyor. Öyleyse benim milletim o Kandil'dekilerle beraber hareket etmeyecektir. Ve onlara da 16 Nisan'da ben inanıyorum ki evet demek suretiyle gereken cevabı verecektir"