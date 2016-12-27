ANKARA ()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi resmi törenle karşıladı (1)
ANKARA ()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.
27 Aralık 2016 Salı 17:26
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