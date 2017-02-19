(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu (5)
19 Şubat 2017 Pazar 14:58
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1(Görüntülü Haber) Küçük Nisanur,...
- 2(Görüntülü Haber) Küçük Nisanur,...
- 3Küçük Nisanur, ameliyata girerken arkadaşı...
- 4TEİS: İnternet, merdiven altı kozmetik...
- 5Niğde'de 112'yi arayanların...
- 6Tanzanyalı müzisyen organlarıyla 3 kişiye...
- 7OMÜ Tıp'ta aynı ekipten 24 saatte...
- 8(Görüntülü Haber) Kadınları idrar...
- 9(Görüntülü Haber) Kadınları idrar...
- 10Kadınları idrar kaçırma hastalığı...
- 1Üniversite uydu üretecek
- 2Doktordan mezun olduğu liseye kütüphane
- 3MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimini...
- 4(Görüntülü Haber) Ayşe öğretmen Filistinli...
- 5Ayşe öğretmen Filistinli öğrencilere...
- 6İTÜ Çekirdek'te yeni dönem başvurular...
- 7Ordu’nun 12 ilçesinde okullara kar tatili
- 8Nişantaşı Üniversitesi Liselileri de...
- 9İlkokul Öğrencileri ilk gazetelerini...
- 10Ordu’da kar nedeniyle 6 ilçede okullar...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
23.8B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Kulu'da kaza: 3 yaralı
- 2Derede boğulmak üzere olan 2 kardeş kurtarıldı
- 3(Görüntülü Haber) Hakkari'de kulüpler...
- 4Tire 1922 Spor-Silivrispor: 3-1
- 5Diyarbekirspor-Ankara Adliyespor: 2-1
- 6Menemen Belediyespor-Eyüpspor: 1-2
- 7FETÖ'den açığa alınan doktor intihar...
- 8Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'a geliyor
- 9DHA ANKARA - BBP lideri Destici: Anayasa...
- 10Aydınspor 1923-Karşıyaka Fotoğrafları
- 11Adilcevaz’da hırsızlar suçüstü yakalandı
- 12BBP lideri Destici: Anayasa için istişareyle...
- 13Hatayspor-İnegölspor 1-0
- 14Erciyes’te kar voleybolunda şampiyonlar...
- 15DHA YURT BÜLTENİ-7
- 16Erdoğan, 26 Şubat’ta Bursa’ya geliyor
- 17Orduspor-Bergama Belediyespor: 1-1
- 18“Ukrayna'da yeni bir ihtilal olabilir”
- 19Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Kırıkhanspor...
- 20Fethiyespor-Pendikspor Fotoğrafları
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:06
|07:45
|13:28
|16:27
|18:54
|20:20
Anket Tüm Anketler
Son Yorumlar
Arşiv