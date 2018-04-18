ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi kabul etti (2)
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
18 Nisan 2018 Çarşamba 14:15
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