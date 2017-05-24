(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan : Bize düşen bitmez tükenmez bir ilim, hikmet ve saadet kaynağı olan Kur'anla rabıtamızı her daim güçlü tutmaktır (1)
24 Mayıs 2017 Çarşamba 15:55
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