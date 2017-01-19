ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
19 Ocak 2017 Perşembe 16:26
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