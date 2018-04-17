(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan : Bahçeli ile yarın 13.30'da Külliye'de görüşmemiz olacak

ANKARA () Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile yarın 13.30'da Külliye'de görüşmemiz olacak. Görüşmemizde gerek bu süreçle ilgili gerek bu tür açıklama ile ilgili; orada değerlendiririz. Şu anda benim herhangi söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyeceklerimi zaten grupta söyledim" dedi.