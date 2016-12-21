ANKARA, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nişani'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nişani ile Beştepe'de başbaşa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirecek.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nişani'yi resmi törenle karşıladı
ANKARA, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nişani'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı...
21 Aralık 2016 Çarşamba 17:06
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