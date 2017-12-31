(Görüntülü Haber) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İL KONGRESİ'NDE KONUŞTU(2)
31 Aralık 2017 Pazar 16:19
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