(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti il kongresi'nde konuştu (1)
28 Nisan 2018 Cumartesi 17:10
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1(Görüntülü Haber) Organlarını bağışladığını...
- 2Organlarını bağışladığını eşine...
- 3Ortopedinin kalbi İAÜ'de attı
- 4(Görüntülü Haber) "Kanser değil,...
- 5(Görüntülü Haber) Yerli ilaç için...
- 6 Yerli ilaç için start verildi; 200 yıl...
- 7(Görüntülü Haber) Uyku apnesinde erken...
- 8"Kanser değil, biz güçlüyüz"
- 9Kosova'da korkutan kızamık salgını
- 10(Görüntülü Haber) Dr. Esra Albayrak:...
- 1(Görüntülü Haber) Avrupa Birliği öğretmenleri...
- 2Avrupa Birliği öğretmenleri "Ahlaki...
- 3(Görüntülü Haber) Görme engelliler...
- 4Görme engelliler için yapay zeka destekli...
- 5(Görüntülü Haber) Sivas'ta 'Çince'...
- 6Sivas'ta 'Çince' kursu ilgi...
- 7(Görüntülü Haber) Mektebim Ağrı Kampüsü...
- 8Mektebim Ağrı Kampüsü tanıtıldı
- 9(Görüntülü Haber) Ünlü matematikçi...
- 10Ünlü matematikçi Rossi, Bahçeşehir...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
18B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası...
- 2Erdoğan seçim startını İzmir'de...
- 3Ümraniyespor - Çaykur Rizespor maçının...
- 4DHA YURT BÜLTENİ-18
- 5Antalyaspor - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
- 6Erdoğan seçim startını İzmir'de...
- 7Muratbey Uşak küme düştü
- 8Konyaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını...
- 9Kasımpaşa - Fenerbahçe maçından notlar
- 10Bakan Arslan: 5 bin kişi daha PTT ailesine...
- 11Eskişehirspor - Boluspor maçının ardından
- 12Golf turnuvasında Joachim Hansen birinci...
- 13İnegöl Belediyespor, Hüseyin Koç'u...
- 14Grandmedical Manisaspor - MKE Ankaragücü...
- 15İsmail Kartal: "Hak ettiğimiz yerdeyiz"
- 16Suriyeli cinayetinde 3 şüpheli tutuklandı
- 17Güngören'de dehşet saçan zanlı...
- 18GÜNGÖREN'DE DEHŞET SAÇAN ZANLI...
- 19İstanbul Cup'ta finalin adı belli...
- 20Bakan Eroğlu: Kuraklığa rağmen su sıkıntısı...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:04
|05:59
|13:13
|17:03
|20:06
|21:46
Anket Tüm Anketler
Son Yorumlar
Arşiv