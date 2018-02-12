Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da lastikçi esnafı ile bir araya gelerek Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu. Ziyaret sırasında esnaf, "Bizi de götür Afrin'e başkanım" sloganı atmaya başladı. Bunun üzerine Erdoğan, "Bu millet nasıl 15 Temmuz'da meydanlara dedik, herkes meydanlara döküldü. Şimdi de Afrin dediğimiz anda bu millet hazır" dedi.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin dediğimiz anda bu millet hazır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da lastikçi esnafı ile bir araya gelerek Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu. Ziyaret sırasında esnaf, "Bizi de götür Afrin'e başkanım" sloganı atmaya başladı. Bunun...
12 Şubat 2018 Pazartesi 17:50
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