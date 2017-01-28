ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ABD'li ünlü oyuncu Lindsay Lohan ve Suriye'nin doğu Halep bölgesindeki katliamı, annesiyle beraber dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana el-Abed'i kabul etti. Kabulde ABD’li oyuncu Lindsay Lohan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, "Dünya 5'ten büyüktür" rozeti taktı. FOTOĞRAFLI
(Görüntülü Haber)Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li ünlü oyuncu Lindsay Lohan'ı kabul etti
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ABD'li ünlü oyuncu Lindsay Lohan ve Suriye'nin doğu Halep bölgesindeki katliamı, annesiyle beraber dünyaya sosyal medya üzerinden...
28 Ocak 2017 Cumartesi 11:53
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