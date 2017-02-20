ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı John McCain'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör McCain'i kabul etti
ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı John McCain'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
20 Şubat 2017 Pazartesi 13:19
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