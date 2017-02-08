(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan 36. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu (4)
08 Şubat 2017 Çarşamba 16:34
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