(Görüntülü Haber) CHP’li vekilden Yeşilçamlı 'Hayır' çağrısı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, ()-CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, referandumda vatandaşa Yeşilçam’ın unutulmaz replikleri arasında yer alan “N’olamaz” , “Nayır” sahnelerinden bölümlerin yer aldığı videoyla “hayır” oyu kullanın çağrısı yaptı. Başkanlık sistemi ile ilgili olarak vekiller arasında sadece Meclis’te ya da sokakta değil sosyal medya üzerinde de kıyasıya mücadele yaşanıyor. Bu mücadeleye vatandaş da katılınca sosyal paylaşım sitelerinde referandum tercihlerine göre video ve paylaşımlarla dolup taşıyor. İşte bu çerçevede CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da, Yeşilçam replikleri ile “hayır” kampanyasını yürütüyor. Milletvekili Arık, Tarık Akan’dan Münir Özkul’a, Cüneyt Arkın’dan Kartal Tibet’e, Hülya Koçyiğit’ten Ediz Hun’a, Türkan Şoray’dan Şener Şen’e, Filiz Akın’dan Zeki Alasya’ya kadar Türk sinemasının unutulmaz filmlerinde “hayır” repliklerinin yer aldığı video paylaşımı ile dikkat çekti. Videoda değişik filmlerde yer alan ve birbirinden ünlü sanatçıların “Hayır” , “N’olamaz” , “Nayır” dedikleri sahnelere yönelik kesitler yer alıyor. CHP Kayseri Milletvekili Arık da bu videoyu sosyal paylaşım sitesi hesaplarından paylaşarak referandumda “hayır” oyu kullanılması çağrısı yapıyor.