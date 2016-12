(Görüntülü Haber) CHP’li Bingöl: Türkiye irtifa kaybediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Türkiye’nin bölgede örnek bir ülke olarak gösterilirken Ak Parti yönetimiyle itibarsızlaştırıp yanlış yönetildiğinden irtifa kaybettiğini söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Edirne'de partililerle bir araya geldiği il binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin kötü yönetildiğini ve yalnızlaştırılarak irtifa kaybettiği görüşünü savunan Bingöl, şunları söyledi: "Türkiye AKP ile 14 yıldır hoyratça savruluyor, irtifa kaybediyor. Türkiye itibarlı bir ülkeydi. Türkiye bölge yönetimiyle örnek gösterilen bir ülkeydi. AKP’nin yanlış politikaları, dünya genelinde yalnızlaştırıldı, itibarsızlaştırdı. Öyle bir anlayış ki, her fırsatta önümüze kondu. Gün geldi sıfır sorunlu politika dendi, çok mutlu olduk. Şu anda Türkiye yalnızlaştırıldı. Değerli yalnızlık bir kavram otaya attılar. Çağdaş bir dünyada, değişen bir dünyada yalnızlıktan bahsedilebilinir mi? Yalnız kalırsan tükenirsin, yalnız kalırsan çağdaşlıktan uzaklaşırsın. Yalnız kalırsan sorunları çözemezsin. Bu hükümet bizi değerli diye yansıttıkları o yalnızlığın içerisine terk etti, itti ve Türkiye’de ki sorunlar aldı başını gitti. Yapılan yanlışlıkları paylaştık ve bunları yapmayın dedik. Önerilerde bulunduk. Yapacağınız bu değişiklik Türkiye’de çok büyük sorun getirir dedik. Bizi dinlemediler. Tek başına iktidar olmanın o şımarıklığı içerisinde, çokbilmişliğin içerisinde, dış politika gibi her konuda hata yaptılar ve ülkeyi bu hale getirdiler." Ak Parti'nin Suriye politikasını eleştiren Bingöl, yapılan yanlış dış politika yüzünden bedelini gençlerin canlarıyla ödediğini söyledi. Bingöl, "Bu acıları Türkiye’ye, o Mehmetçiklerin ailelerine yaşatmaya ne hakları vardı? Bizim ne işimiz var bir başkalarının topraklarında? Bir başka ülke bizim içişlerine karışmaya kalktığında tek vücut olarak karşı çıkıyoruz. Hiç kimsenin bizim içişlerimize karışmalarına müsaade etmiyoruz. Biz kendi sorunumuzu kendimiz çözeriz diyoruz. İktidarı ve muhalefetiyle. Ve her fırsatta vatandaşlarımız ve ülkemiz adına ulusal duruş sergiliyoruz. Onlar ne yapıyorlar? Üstümüze vazife olmayan konularda bir başka ülkenin içişlerine karışarak Esat’ı devirmeye gidiyoruz deyip, adeta bir savaş suçu işlercesine bir başka ülkenin işlerine karışıyoruz. Ve sonuçta onun ağır faturalarının birisini de bizim ülkemiz ve bizim gençlerimiz ödemek zorunda kalıyor" diye konuştu. DEAŞ'IN SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜLERİ Tekin Bingöl, dün akşam saatlerinde sosyal medyaya Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın, iki askeri yakarak öldürdüğünü ileri sürdüğü görüntüler düştüğünü söyledi. Bunun üzerine hükümetin görüntülere erişimi engellediğini ileri süren Bingöl, "Hala sosyal medya ile iletişim sağlanamıyor. Ne için? O görüntülerin iki askerimize ait olduğuyla ilgili görüşü örtbas etmeye çalışıyorlar. Bir gerçeği ne kadar saklayacaksınız? Terör eylemleri olur RTÜK hemen yayın yasağı koyar. Yurt faciası olur, RTÜK yayın yasağı koyar. Yayın yasağı koyacağınıza iktidarsınız, bunları önleyecek tedbirler alacaksınız" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, partisinin iktidar olduğunda terörü 4 yılda tamamen bitireceğini sözlerine ekledi.