(Görüntülü Haber) CHP’li Arık: CHP’li ifadeye çağrılıyor da o müdüre neden bir şey yok?

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "Kayseri’de 'Hayır diyenler şeytandır' diye paylaşım yapan okul müdürüne kimse bir şey demiyor, ancak 'Biz cumhuriyeti böyle kurduk' diyen CHP Talas Gençlik Kolları başkanımız gözaltına alınıyor" dedi. Partisinin Kayseri il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "Her yerde olduğu gibi Kayseri’de de zulüm ve baskı var" dedi. Arık, İŞKUR üzerinden yapılan geçici işçi alımlarında adaletsizliklerin olduğunu savunarak, bu duruma tepki gösterdi. CHP Talas Gençlik Kolları Başkanı Bekir Gündoğan'ın 'Cumhuriyeti biz böyle kurduk' afişi nedeniyle polis tarafından ifadeye çağrıldığını ve daha sonra salıverildiğini anlatan CHP Milletvekili Çetin Arık, "Talas Gençlik Kolları Başkanımızı ifadeye çağırdılar. Gerekçeleri 'Cumhuriyeti biz böyle kazandık' afişi için. Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden ifadeye çağrıldı" diye konuştu. Kayseri’de bir okul müdürünün 'Hayır' diyenlere yönelik sosyal medya hesabından hakaret ettiğini söyleyen Arık, "Okul Müdürü A.Y., Facebook sayfasından paylaşımına bakın. Bakın diyor ki 'Hayır verecekler şeytan' diyor. Benim gençlik kolları başkanım 'Cumhuriyeti böyle kazandık' dediği için ifadeye çağrılıyor, 'Hayır verenler şeytandır' diyen okul müdürü ifadeye çağrılmıyor. Bu konuda suç duyurusunda da bulunacağız."