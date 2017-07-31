(Görüntülü Haber) CHP’li Ağbaba'dan Memur Sen'e eleştiri

Mikail PELİT / MALATYA, () – CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Türk Ulaşım-Sen Başkanı Önder Akgün’ü ziyaret etti. Ağbaba toplu sözleşmelerle ilgili “Hükümet kendi memurunu sendika başkanı yapsa bu kadar az teklif edemezdi” dedi.



Ziyarette önce konuşan Türk Ulaşım Sen Başkanı Önder Akgün, Türkiye'de 3 milyon memur olduğunu belirterek, yetkili Sendika Memur-Sen'in memurların haklarını yeterince savunmadığını ileri sürdü.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da toplu sözleşme sürecinin başladığını, yetkili Sendika Memur-SEN'in enflasyonun altında zam talep ettiğini söyledi, Ağbaba, “Hükümet kendi memurunu sendika başkanı yapsa bu kadar az teklif edemezdi" diye konuştu.



'CEMAATLERE TESLİM EDİYORLAR'



OHAL kapsamında kamu kurumlarından çok sayıda AK Parti'ye muhalif insanların uzaklaştırıldığını kaydeden Veli Ağbaba sözlerini şöyle sürdürdü:



“Yeni şekillerle mülakat şartı getirecek kimi sınav var giriyorsun, 100 puan alıyorsun, mülakata giriyorsun sordukları soru ‘Reis senin için ne anlam ifade ediyor?’, ‘Tarık Akan ne anlam ifade ediyor?’ Sordukları soru ‘Hangi köşe yazarı okuyorsun?’ Bir taraftan OHAL kanun hükmünde kararname ile muhalef olan insanlar meslekten uzaklaştırılıyor. Bir taraftan yeni alınacak memurların sadece AKP'li olmak ön şartı getiriyorlar. Liyakat olmayan insanlar bizi cemaatlere teslim ediyorlar. Sağlık Bakanı’na falan cemaat, İçişleri Bakanlığı falan cemaat, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne cemaat hakimiyet kuruyor. Bunlar doğru değil. Bunların yanlış olduğunu bir kere daha söylemek istiyoruz.”