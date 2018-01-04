(Görüntülü Haber) CHP Sözcüsü Bülent Tezcan Haksız bir karardır hükümet kumpas içindedir-2
04 Ocak 2018 Perşembe 19:45
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