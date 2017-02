(Görüntülü Haber) CHP Sözcüsü Böke: Sayın Bahçeli'nin belki kendi seçmenlerine anlatacağı bir şey olabilir (1)

Bahar DEMİREL / ANKARA, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Selin Sayek Böke, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin, İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelişi sırasında kapının önündeki direğe çekilen bayrakla ilgili "Her konuda bir sözü olan Sayın Bahçeli'nin belki de kendi seçmenlerine anlatacağı bir şey olabilir. Henüz bir şey duymadık kendisinden" dedi. CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, düzenlediği basın toplantısında, partisinin MYK toplantısının gündemini kamuoyuyla paylaştı. Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Böke, 'tek adam rejimi' eleştirisinde bulundu. CHP'li Böke, "Tek adam rejimi istikrarsızlık getirir. Tek adam rejimi yoksulluk getirir. Tek adam rejimi hayat pahalılığı getirir. Tek adam rejimi darbeler getirir. Tek adam rejimi şiddeti, ayrıştırmayı, terörü besler. Tek adam rejiminde cebinizde para erir, biter. Tek adam rejiminde kaos, belirsizlik olur. Oysa tek adam değil; milletin egemen olduğu demokrasilerde istikrar, refah, umut olur. Herkes yarınından emin olur. Yarınından emin olduğu için yatırım olur. İstihdam olur. En önemlisi demokrasi olduğunda, güvenli bir yaşam olur" diye konuştu. "TEK ADAM REJİMİNİ KALICILAŞTIRMAK İSTİYORLAR" Türkiye'nin terör örgütlerinin eline bırakıldığını savunan Böke, "Tek adam, Suriye'de vardı. Bugün Suriye'de yaşanan acı gerçeği bizler Türkiye'nin içerisinde bizzat görüyoruz zaten. Tek adam, Irak'ta vardı. Irak'ta tek adamın yarattığı maliyeti yine bizler çok yakından izledik. Tek adam, Mısır'da vardı, Libya'da vardı. Nerede tek adam varsa orada istikrarsızlık, kaos var. Orada millet yok, bir kişi var. Tek adam rejimi olduğunda siyasi istikrar yok oluyor. Tek adam rejimi, Türkiye'nin bütün kurumlarını çökertti. Ülke açıkça terör örgütlerinin eline bırakıldı. Darbe girişimi yaşandı. Tek adam olduğu zaman o tek adam kolaylıkla kandırılabilir. Tek adam rejimi 'Benim iktidarım' diye kendi siyasi hırsıyla, bir hınçla bütün toplumu yok sayıyor. Hatta o kadar bir hırs ki toplumun yarısını terörist ilan edebilecek kadar gözü dönüyor. Türkiye'ye bu son 2,5-3 yıl içerisinde yaşatılmış olan ve sonunda ekonomik, toplumsal ve siyasi istikrarsızlık getirmiş olan bu tek adam rejimini kalıcılaştırmak istiyorlar" dedi. "AKP TÜRKİYE'NİN YARISINDAN FAZLASINI TERÖRİST İLAN ETMEK GİBİ TEHLİKELİ BİR OYUN OYNUYOR" CHP'yi terörle ilişkilendirmeye yönelik bir çaba olduğunu dile getiren CHP'li Böke, şöyle konuştu: "CHP'yi terörle ilişiklendirmek hiç kimsenin hele de üç terör örgütünü bu ülkenin başına bela etmiş olanların hakkı yoktur. Cumhuriyetle hesaplaşacağız diye, devleti ele geçireceğiz diye, devleti çökerttiler. Ülkenin tankını, topunu, uçağını bir terör örgütüne kendileri bilerek, isteyerek teslim ettiler. Bunun sonucunda 80 milyon beraber darbe girişimi yaşadık. Her üç terör örgütü karşısında kandırılmayıp, dimdik durmuş olan CHP'yi ve CHP'lileri terörle yan yana getirmeye çalışanlar, şunu bilsinler; buna kargalar güler. AKP, referandumu kazanmak uğruna Türkiye'nin yarısından fazlasını terörist ilan etmek gibi tehlikeli bir oyun oynuyor" "HENÜZ BİR ŞEY DUYMADIK KENDİSİNDEN" CHP Sözcüsü Böke, açıklamalarının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelişi sırasında kapının önündeki direğe çekilen bayrakla ilgili görüşleri sorulan Böke, "Bunun değerlendirmesini Türkiye'de halka bırakmak gerekiyor; ama her konuda bir sözü olan Sayın Bahçeli'nin belki de kendi seçmenlerine anlatacağı bir şey olabilir. Henüz bir şey duymadık kendisinden" diye yanıt verdi. "'ŞIMARIK ÇOCUK' DİYEBİLECEK CÜRETİ BULURLAR" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın karşılıklı açıklamalarını nasıl değerlendirdiği sorulan CHP Sözcüsü Böke, "Çok yazık. İç siyasete malzeme etmek için dış politika yaparsanız başka ülkelerin bakanları da size 'şımarık çocuk' diyebilecek cüreti bulurlar. Benim hayal ettiğim güçlü Türkiye'de kimseye böyle bir fırsat verilmemeli. Türkiye'nin iç barışı, dış politikasının da barış hedefiyle yapılmasını gerektiriyor" dedi.