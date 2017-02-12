(Görüntülü Haber) CHP referandum kampanyasına İzmir Marşı'yla başladı (yeniden)

Tufan HAMARAT/İZMİR, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ile CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, 'İzmir hayır diyor' referandum kampanyasının startını İzmir Marşı'yla başlattı. Böke, "İzmir kalk ayağa. İzmir'in dağlarında çiçekler açtır, mücevher taşa Atatürk'ün adını yazdır" derken Sındır, "Yürekten inanıyorum ki bu millet bir avuç karşı devrimcinin gizli hesaplarının karşısında duracaktır ve yüzde 99'la 'hayır' diyecektir" dedi. Bornova İlçesi'ndeki 2 bin 500 kişi kapasiteli Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir milletvekilleri, belediye başkanları, mevcut ve eski il başkanları, partililer, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı. Salona, Atatürk ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterlerinin yansıra, üzerinde 'Hayır', 'Cumhuriyete sahip çıkmak boynumuzun borcudur', 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ve 'Siz? Hayır'dır' pankartları asıldı. Salonu tıklım tıklım dolduran partililer 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'İzmir laiktir, laik kalacak', 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz', 'Durma haykır başkanlığa hayır' ve 'Reddet, özgürleş, hayırda birleş' diye slogan attı. Program, referandumda oylanacak 18 maddelik anayasa değişikliğine ilişkin hazırlanan ve neden 'hayır' oyu kullanılması gerektiğinin anlatıldığı görselle başladı. BÖKE: AYDINLIK TÜRKİYE'NİN TARİHİNİ YAZACAĞIZ CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke konuşmasında, referandum sandığının ilklerin başlangıcı olduğunu söyledi, "Referandumda tarih yazacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halk tarafından seçildiği 2014 yılından bu yana ekonomik verilere değinen Böke, kişi başına milli gelirin düştüğünü, işsizler ordusuna 700 bin kişinin daha katıldığını savunarak, "2.5 yıllık fiili başkanlık düzeni sonunda daha fakiriz" diye konuştu. 16 Nisan'da gidilecek sandığın son değil, ilklerin başlangıcı olacağını kaydeden Böke, sözlerini şöyle sürdürdü: "Adına anayasa değişikliği dedikleri teklifi karşımıza koydular. Siz bu karanlık düzenin devam etmesini istiyor musunuz? Biz aydınlık bir Türkiye'nin tarihini yazacağız. Sordukları soru siyah ve beyaz kadar uzak, iki farklı geleceğin ardından ayrım yapmamızdı. Siz hukuka dayanan 80 milyon yurttaşın her birinin hakkının korunduğu hukuk devleti mi, yoksa hukuksuzlukla işleyen tek bir kişinin keyfiyle yönetilen bir Türkiye mi istiyorsunuz? Biz aydınlık, özgür, kalkınan ve sosyal devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz. Bize dayatılan 'Bu tercihin bugünkü düzenin devamını istiyor musunuz?' sorusu olduğunu asla unutmayın. Sinsice köşede bekletilen bir KHK ile bir gecede, 'barış ve özgürlük' dediği için akademisyenlerin üniversitelerden atılmasını istiyor musunuz? Ziraat Bankası'nın bir gece sizin elinizden alınıp saraylara devredildiği bir ülke istiyor musunuz? Sizi değil kendini düşünen bu siyasetin düzeninin devam etmesini istiyor musunuz? Bize sorulan soru çok açık. Hangi siyasi görüşte olursak olalım, biz bu 2.5 yıldır devam eden fiili başkanlık sisteminin ne yaşatacağını biliyoruz." Kendilerine düşen görevin, kapısını çalacakları demokrasi sevdalılarıyla ortak geleceği yeniden yazmaktan geçtiğini kaydeden Böke, "İzmir kalk ayağa, İzmir kalk ayağa. İzmir'in dağlarında çiçekler açtır, mücevher taşa Atatürk'ün adını yazdır" dedi. "KARŞI DEVRİMCİLERİN EN CİDDİ DARBESİ" CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır da başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu Cumhuriyeti kuranların saltanatı saraydan alıp millete devrettiğini hatırlattı. Bugün referandum sürecinin 'karşı devrimcilerin en ciddi darbesi' olarak niteleyen Sındır, sözlerini şöyle sürdürdü: "İçine düşürüldüğümüz referandum süreci, aslında cumhuriyete, demokrasiye ve onun kurucu değerlerine karşı, cumhuriyet kurulduğundan bugüne hilafet özlemi içinde olanların ve karşı devrimcilerin belki de en ciddi darbesidir. Laikliğin, demokrasinin ve sosyal devletin var olabilmesinin önüne konan bir sandıktır. Bu hareket karşı devrim hareketedir. Onun için bu mesele sadece bizlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi değil. Bu mesele Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk ve onunla omuz omuza savaşan büyük Türk Milleti'nin meselesidir. Dün terör örgütleriyle el ele dolaşıp onlarla masalara oturan, devletin içinde yapılanmalarına göz yuman anlayış, bugün bunları inkar ediyor. Geçmişe dönüp bakarsak gördüğümüz bu gerçek şimdi inkar diliyor. Bugün bu millete diyorlar ki 'Cumhuriyete bir şey olmuyor, bu bir sistem değişikliği korkmayın. Biz Cumhuriyetimizi seviyoruz. 1923'te kuruldu devam ediyor.' Bunu diyenlere inanacak mısınız? Dün yaptıklarını nasıl bugün inkar ediyorlarsa bugün söylediklerini de yarın inkar edeceklerdir. Bu Anayasa değişikliği teklifi ülkemize, demokrasiyi ortadan kaldıracak insan hakları, özgürlükler, barış, insanca yaşam haklarımızı elimizden aldıracak bir tek adam rejimidir." Kamil Okyay Sındır, seçmene yapılmak istenin cumhuriyetin ucube rejime dönüştürülmek olduğunun iyi anlatılması gerektiğini belirtirken, "Yürekten inanıyorum ki bu millet bir avuç karşı devrimcinin gizli hesaplarının olduğu defterlerin karşısında duracaktır ve yüzde 99'la 'hayır' diyecektir. 'Evet' denmesini isteyenlerin bir tek gerekçesi yok. Yalnızca gizli hesapları var. Bugün belki bir kişi için düşünülüyor ama yarın bir başkası gelecek baki olan tek adamlık rejimi olacak" dedi. CHP'nin hiçbir terör örgütüyle hiçbir şekilde ilişkisi olmadığını belirten Sındır, "Terörü bitireceklerini söylüyorlar. Kardeşim 15 yıldır iktidardasın, terörü bitirmek için Cumhuriyet Halk Partisi taş mı koydu önüne. 15 yıldır Türkiye'nin iç ve dış bütün politikalarını, ekonomik politikalarını kim belirliyordu, peki 15 yıldır koalisyonla mı yönetiliyordu bu devlet. Ekonominin geldiği noktada ülkenin içinde olduğu bataklıktan çıkamayacaklarını gördüler. Bütün ekonomik sorunları da 3-4 ay sonrasına öteleyerek halkı kandırmaya çalışıyorlar. Ülkesini bayrağını seven ve demokrasiye sahip çıkan yurttaşlar olarak 16 Nisan'da bu sürece bizi taşıyanlara tokat gibi cevabı milletimiz verecektir" diye konuştu. AK PARTİ'DEN AYRILANLAR CHP'YE KATILDI CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, bu ülke insanının 16 Nisan'da hesaplaşma fırsatını yakaladığını belirterek, "16 Nisan'da 'Hayır' diyerek bu düzene geçit vermeyeceğiz. İzmir’imiz Türkiye’mizin çağdaş yüzüdür. Referandumda, 16 Nisan sürecinde hep birlikte, tüm seçmenlerimiz, tüm yurtseverler 'hayır' diyeceklerdir" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Mustafa Balbay, Musa Çam, Tacettin Bayır, Ali Yiğit, Özcan Purçu, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila kısa konuşmalarla salonda bulunanlara seslendi. Toplantıda Ak Parti Bornova Kadın Kolları'ndan ayrılarak 'hayır' kampanyasında yer almak üzere CHP'ye katılan 20 kişiye rozet takıldı.