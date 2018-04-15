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(Görüntülü Haber) CHP, OHAL'e karşı oturma eylemi yapacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin OHAL'e karşı 16 Nisan Pazartesi günü yurt genelinde saat 12.00'de oturma eylemi yapacağını duyurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da partisinin İl Başkanlığı'nda...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin OHAL'e karşı 16 Nisan Pazartesi günü yurt genelinde saat 12.00'de oturma eylemi yapacağını duyurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da partisinin İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Agbaba, CHP olarak yurt genelinde OHAL'in kaldırılması için oturma eylemi yapacaklarını söyledi. Ağbaba, OHAL düzenine karşı otururacaklarını belirterek, şunları söyledi: "Adana Atatürk Parkı, Ankara Güvenpark, İstanbul Taksim Meydanı, Çanakkale Cumhuriyet Meydanı, Diyarbakır Dağkapı Meydanı, Erzurum Yakutiye Kent Meydanı, Gaziantep Yeşilsu Meydanı, Hakkari Cumhuriyet Meydanı, İzmir Konak Meydanı, Malatya Soykan Parkı, Samsun Cumhuriyet Meydanı, Trabzon Atatürk Meydanı ve Zonguldak Madenci Anıtı'nda oturuyoruz. Tüm vatandaşlarımız ve bütün siyasi partileri, OHAL'e karşı olan herkesi bulundukları yerde, kent meydanlarında oturmaya davet ediyoruz."

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