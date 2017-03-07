(Görüntülü Haber) CHP'liler Diyarbakır'da 'Neden Hayır' broşürleri dağıttı

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde CHP il yönetimi üyeleriyle birlikte, Anayasa değişikliğiyle ilgili 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması ile ilgili 'Neden Hayır' yazılı broşürler dağıttı. Sur İlçesi'ndeki Gazi Caddesi'nde CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, Başkan Yardımcısı Mehmet Şerif Doğru ve çok sayıda partili ile birlikte 'Neden Hayır' oyu kullanılacağıyla ilgili broşür dağıtan Gündoğdu, CHP olarak Diyarbakır'da referandum oylamasında yüzde 65 oranında 'Hayır' oyu çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Anayasa değişikliği maddelerinde Cumhurbaşkanlığı'na verilecek yetkileri eleştiren Gündoğdu, bu yetkileri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bile olsa, ona da bu yetkilerin ona vermeyeceğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Bu normal bir milletvekili seçimi değil. Referandumu normal bir seçimle karıştırmamak gerekiyor. Normal seçime baktığımızda, bir siyasi partiye oy verirsiniz, beğenmezseniz veya hoşunaza gitmezse bunun telafisi mümkündür. 5 yıl sonra onu değiştirirsiniz. Ama anayasa oylamasının tekrarı mümkün değildir. Telafisi mümkün olmadığı için de dikkat etmemiz gerekiyor. Bu referandumda şuna bakmak gerekiyor, bir tek kişinin dediğine mi evet diyeceğiz ya da bir tek kişi istiyor diye mi evet diyeceğiz, yoksa herkes için mi hayır diyeceğiz. Anayasa değişikliğiyle ilgili maddelerini incelediğimizde içinde halkın hiç bir katmanı yok. Sadece bir kişiye devredecek yetki var. Yani bir kişiye özel bir elbise dikilmiştir. Kendileri de niçin evet denilmesi gerektiğini dahi anlatamıyorlar. Baktığımızda sadece güçlü Türkiye'den söz ediyorlar. Güçlü Türkiye için evet denilmesi gerektiğini söylüyorlar. 15 yıldan beri bu ülkeyi yöneten mevcut iktidar değil mi? Eğer 15 yıldan beri ülkeyi güçlendiremediyseniz, bu sizin mi, yoksa bizim kabahatimizdir. Bu kadar yetki benim Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu dahi istemiş olsa, ben aynı yetkiyi ona da vermem. Mustafa Kemal Atatürk bile bu kadar yetkiyi kendine istemedi. Bu kadar yetkinin tek bir kişide bulunması sıkıntılıdır, bütün dengelerin dağılmasıdır. Halk da bunu görüyor. Yapmış olduğumuz çalışmalarda o 18 maddede kendini arıyor, maalesef bulamıyor. Bulamayınca da ben de 'hayır' diyeceğim diyor. Nitece belirlenmiş Türkiye'de hayır çıkacak. Diyarbakır'da beklentimiz ise yüzde 65 oranında hayır oyu çıkmasıdır."