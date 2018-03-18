ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı açılış ve temel atma töreninin ardından, PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık'ın Adana'daki ailesini evinde ziyaret etti. Ziyaret öncesi sokağa ve şehit ailesinin oturduğu apartmana, Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası Bekir Şık, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. Evde 15 dakika süren taziye ziyareti sonrası baba Şık, Kılıçdaroğlu'nu aracına kadar uğurladı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra Orhan Kemal Kültür Merkezi'ne geçerek, muhtarlarla basına kapalı yapılan toplantıya katıldı.
(Görüntülü Haber) CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adana'da (4)
ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı açılış ve temel atma töreninin ardından, PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık'ın Adana'daki...
18 Mart 2018 Pazar 17:53
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