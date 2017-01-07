(Görüntülü Haber) CHP'li Yüksel: Esad'ın anayasasının aynısı bize getiriliyor

CHP Eskişehir Miletvekili Cemal Okan Yüksel, "Kendi deyimleriyle zalim Esad, diktatör Esad, katil Esad dedikleri Beşar Esad'ın anayasasının aynısı bize getiriliyor. Ben kendi yaptığım tercümede Adalet ve Kalkınma Partisi'nin anayasa taslağının bel kemiği sayılacak 6 tane maddesinin motamot Suriye anayasasından alındığını saptadım" dedi. Milletvekili Cemal Okan Yüksel, Eskişehir'deki Gökkuşağı Kafe'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en zor sürecinden geçtiğini ifade eden Yüksel, her gün şehit haberleri geldiğini söyledi. Yüksel konuşmasını şöyle sürdürdü: "Artık şehit haberlerini kanıksadık biz. 7 Haziran'dan önce bir kişi, 2 Mehmetçik, 3 tane polisimiz şehit olsa yer yerinden oynarken bugün, her hafta sivil, asker, güvenlik görevlisi onlarca şehidimiz oluyor ama artık biz bunları hava durumu gibi, basit bir haber gibi algılıyoruz. İşte Türkiye'nin başına en kötü şey geldi, artık biz bu tür şeyleri kanıksıyoruz. Terör olaylarının yanı sıra Türkiye'de bir de siyasi terör estiriliyor. Türkiye yabancı bir ülkenin topraklarında savaşıyor. Ben bunun haklılığını ya da haksızlığını tartışmıyorum. Fakat artık Suriye'den gelen şehit haberlerine de alıştık. Bu süreç devam ederken, Cumhuriyetin bütün kazanımlarını yok edecek, parlamenter demokrasiyi ortadan kaldıracak, rezalet bir anayasa taslağını görüşeceğiz Pazartesi gününden itibaren." CHP'nin avukat olan Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Esad'ın anayasasını Türkiye'ye getirmek istediğini öne sürdü. Yüksel şunları söyledi: "Biz bu anayasanın Adalet ve Kalkınma Partililerin dediği gibi yerli, milli, Türkiye'ye özgü olduğunu zannediyorduk. Fakat kısa bir araştırmada gördük ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu anda Suriye'de olmamıza neden olan ve kendi deyimleriyle zalim Esad, diktatör Esad, katil Esad dedikleri Beşar Esad'ın anayasasının aynısı bize getiriliyor. Ben kendi yaptığım tercümede Adalet ve Kalkınma Partisi'nin anayasa taslağının bel kemiği sayılacak 6 tane maddesinin motamot Suriye anayasasından alındığını saptadım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin zalim ve diktatör dediği Esat işte o anayasadan aldığı yetkilerle halkına senelerden beri zulüm yapıyor. 250 binden fazla insanın ölümüne sebep oldu. Türkiye Suriyeleşir mi? Eee, Türkiye Suriyeleşti."