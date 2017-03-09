(Görüntülü Haber) CHP'li Yılmaz'dan hükümete: Hayır kampanyası yürüten insanların engellenmesini kınamanız gerekir

Nursima KESKİN/ ANKARA,() CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Avrupa'da bakanların programlarının iptal edilmesinesine ilişkin yasakların son bulması gerektiğini söyleyerek "Sizin bakanlarınıza dışarıda izin verilmediği zaman biz bunu kınıyoruz ama sizin de hayır kampanyası yürüten insanlara konulan engelleri kınamanız gerekir. Hükümet ikiyüzlü. İçeride bunu yapıyor dışarıda da hak hukuk mücadelesini savunur gibi gözüküyor." dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Almanya, Hollanda ve Avusturya'da Türk bakanların programlarının iptal edilmesini anımsatarak bu yasakları doğru bulmadıklarını söyledi. Öztürk Yılmaz ?Elbette bizim beklentimiz Türk bakanlara Avrupada kampanya yapmalarına dönük bu tür yasakların bir an önce son bulmasıdır. Ancak hükümetin, Avrupadaki bu yasakları eleştirirken aynaya bakmasını ve ikiyüzülüğünü de hatırlatmak isteriz. Kendimden örnek vermem gerekirse Ardahan'da yapmak istediğim yatırım konferansını AK Parti'li milletvekilleri ve Vali engellemeye çalıştı. Erciyes Üniversitesine geçen yıl konferans için gittiğimizde içeri girmemizi engellemeye çalıştılar. 'Çocuklar üşümesin' yardım kampanyamızı bile engellemeye çalıştılar. Hayır kampanyası yürüten insanlara karşı engelleme ve baskı var. Hükümet ikiyüzlü. İçeride bunu yapıyor dışarıda da hak hukuk mücadelesini savunur gibi gözüküyor. Sizin bakanlarınıza dışarıda izin verilmediği zaman biz bunu kınıyoruz ama sizin de hayır kampanyası yürüten insanlara konulan engelleri kınamanız gerekir. Sizin de bu noktada dürüst bir duruş sergilemeniz gerekir. Hükümet dışarıdaki bu yasağı mağduriyete, onu da oya devşirmek istemektedir. Biz her türlü yasağın kaldırılmasını destekliyoruz. Yasak olmamalı, AKP'nin dayatması ve yasakları da olmamalı." diye konuştu.