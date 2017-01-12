(Görüntülü Haber) CHP'li vekillerden Meclis'te yaşanan kavgaya ilişkin açıklama 4
12 Ocak 2017 Perşembe 16:09
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