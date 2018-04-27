(Görüntülü Haber) CHP'li Tezcan gündemi değerlendirdi (1)
27 Nisan 2018 Cuma 13:34
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Dr. Esra Albayrak: “Ebeler sistemin dışına...
- 2Normal doğuma teşvik için suda doğum...
- 3Dr. Müge Arslan: Az uyku şişmanlatıyor
- 4(Görüntülü Haber) Uzman uyarısı: Halı...
- 5Prof. Dr. Kiper’den kayıt dışı kolonoskopi...
- 6"Kanser tedavisi için önemli bir...
- 7Uzman uyarısı: Halı dokumak hasta ediyor
- 8(Görüntülü Haber) Çocuklara 'sigarasız...
- 9Çocuklara 'sigarasız yaşam'...
- 10Sadece 10 yetişkinden 1’i aşı oluyor
- 1(Görüntülü Haber) Silopi'de binlerce...
- 2İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Üniversitelerarası...
- 3Silopi'de binlerce öğrenci stadyumda...
- 4Silopi'de binlerce öğrenci stadyumda...
- 5Silopi'de binlerce öğrenci stadyumda...
- 6Öğrenciler kaza anını, simülasyonla...
- 7(Görüntülü Haber) Türkiye’de yükseköğretim...
- 8(Görüntülü Haber) Türkiye’de yükseköğretim...
- 9Türkiye’de yükseköğretim fırsatları...
- 10(FOTOĞRAF İPTALİ) - Türkiye’de yükseköğretim...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
18B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Eşinin otomobilinin altına bomba koyan...
- 2EŞİNİ VURDUKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ-1
- 3(Görüntülü Haber) Kartal’da kentsel...
- 4FETÖ'den gözaltına alınan şüpheli...
- 5ÇOCUKLARI KULLANAN YASADIŞI BAHİS SİTESİNE...
- 6Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını...
- 7DHA YURT BÜLTENİ-11
- 8Sinop'ta TOKİ konutları kurayla sahiplerini...
- 9Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ülke...
- 10Kartal’da kentsel dönüşüm atağı
- 11Afrin'de tuzaklanan patlayıcılar...
- 12DHA YURT BÜLTENİ-10
- 13Hakkari'de aranan PKK'lı yol...
- 14Gaziantep'te 3 ilçede açık alan...
- 15Urla Enginar Festivali'ne yoğun ilgi
- 16Dr. Esra Albayrak: “Ebeler sistemin dışına...
- 17Başkale'de polisten öğrencilere...
- 1840 gün önce evlendiği eşini öldürüp,...
- 19DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4
- 20Olaylı derbi: 18 kişi adli kontrol uygulanarak...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:06
|06:00
|13:13
|17:03
|20:05
|21:45
Anket Tüm Anketler
Son Yorumlar
Arşiv