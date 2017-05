(Görüntülü Haber) CHP'li Tekin'den 'göç' değerlendirmesi

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), ()- BALIKESİR'in Edremit İlçesi'ni ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye'nin Ortadoğu'dan aldığı yoğun göçe dikkat çekti. Tekin, "İstanbul'un tarihi yarımadası neredeyse tamamen bir Arap coğrafyasına dönüşmüş. Gece dolaşırken zaman zaman karşılaştığım Türkler'le 'Sen turist misin?' diyerek birbirimize takılıyoruz" dedi.



CHP İstanbul Milletvekili ve eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin'in partisinin Edremit İlçe Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplatısına Edremit İlçe Başkanı Yusuf Sel, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve partililer katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Ortadoğu ziyaretlerini değerlendiren CHP'li Gürsel Tekin, Türkiye'nin yanlış dış politikalar nedeniyle çıkmazlarla karşı karşıya kaldığını savundu. Türkiye'nin özellikle son dönemlerde adeta Putin ile Trump arasına sıkıştırıldığını iddia eden Tekin, şöyle dedi:



"Ortadoğu'da sadece Suriye değil, Yemen, Mısır, Afganistan ve Ortadoğu coğrafyasının tamamından ciddi şekilde göç alan bir ülkeyiz. İstanbul'un tarihi yarımadası neredeyse tamamen bir Arap coğrafyasına dönüşmüş. Gece dolaşırken zaman zaman karşılaştığım Türkler'le de 'Sen turist misin?' diyerek birbirimize takılıyoruz. Dış politika ne yazık ki çökmüş. Trump'ın bu ağır silahları 5 ay önce verdiği birçok medya kuruluşumuz tarafından haberleştirilmişti. Ortadoğu'da kuş uçsa Türkiye'nin haberi olurdu şu an Türkiye'nin hiçbir şeyden ne yazık ki haberi olmuyor. Ciddi olarak ekonomik sıkıntıdayız ve turizmde ciddi sıkıntılar olduğunu da hepimiz biliyoruz."



İstanbul'daki İstiklal Caddesi ve Beyoğlu civarında dükkanların büyük ölçüde kapandığını öne süren Tekin, ekonomik sıkıntıların giderek arttığını savundu. Gürsel Tekin, şöyle dedi:



"Sayın başbakan fiilen mevcut anayasaya göre siz hala başbakansınız. Her ne kadar siz boş bakar gibi baksanız da, başbakanlık koltuğunda oturuyorsunuz. OHAL yasasının en kısa süre içerisinde kalkacağını siz söylemiştiniz. Sadece siz değil, aynı zamanda hükümet sözcünüz de 'OHAL kalkacak' demişti. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistem yok. 17-25 Aralık'tan sonra Reza meselesini Türkiye, Türk hukuk sistemi işlemiş olsaydı yani bir deyimle kendi çamaşırımızı kendimiz yıkayabilseydik bugün bu sıkıntılarla karşı karşıya kalmamış olurduk. Sayın Adalet Bakanı Amerika'ya her gidişinde biz FETO'yu getirmesini beklerken, daha çok Reza meselesiyle ilgilenmesi hepimizin kafasında çok ciddi soru işaretleri yaratıyor. Ne için bu Reza sevdası onu da anlamakta zorluk çekiyoruz."