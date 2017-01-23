(Görüntülü Haber) CHP'li Tanal'dan 'Cezaevine eşini ziyarete giden anne gözaltına alındı' iddiası

ANKARA, () - CHP İstanbul Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Mahmut Tanal, kendisine ulaşan bir video görüntüsü üzerinden, Sincan Cezaevi'ne eşini ziyarete giden ve yanında da 5 çocuğu bulunan bir kadının cezaevi önünde gözaltına alındığını ileri sürdü. Sincan Fatih Polis Merkezi yetkilileri ile görüştüğünü ifade eden CHP'li Tanal, çocukların polisin koruması altında, annelerinin yanında tutulması gerektiğini belirtti. CHP'li Tanal, yaptığı yazılı açıklamada, polisin görevini yaptığını kaydederek, "Bu çocukların bu şekilde tek başlarına bırakılmaları Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi ve ilgili yasal hükümlere sığmamaktadır. Konunun takipçisi olacağız. Hukuk tabi ki işlemeli. Ancak bu 5 çocuğun mağdur olmaması için gereken adımlar en ivedi şekilde atılmalıdır" dedi. "HASSASİYETLE TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ" CHP İstanbul Milletvekili Tanal, konunun takipçisi olacaklarını belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Kim suçlu ise elbette cezasını çekmeli. Hukukun işletilmesi bizim en önemli önceliğimizdir. Ancak eşini cezaevinde ziyarete giden bir anneyi gözaltına almak ve bu nedenle içlerinden biri de hasta olan çocukları tek başlarına bırakmak ne vicdana ne hukuka ne insafa ne de ahlaka sığar. Görüntüler adete bir insanlık dramıdır. Konunun hassasiyetle takipçisi olacağız"